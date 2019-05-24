ترامب:, لا, أرى, حاجة, لإرسال, قوات, جديدة, للشرق, الأوسط,

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أنه لا حاجة لإرسال قوات أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، لكنه أعلن استعداده للقيام بهذه الخطوة عند الضرورة.

ووصف ترامب إيران بـ"اللاعب الخطير" واتهمها بـ"الإرهاب"، وقال إن الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما "مسرحية فظيعة".وذكر الرئيس الأميركي أن إيران "اتخذت مسارا خاطئا" بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، زاعما أن طهران "تعاني الآن من مشاكل مالية كبيرة".من جانبه قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان إن بلاده تبحث إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، فيما حذرت روسيا مما وصفته باستفزاز إيران التي أكد مسؤولوها أن بلادهم لن تستسلم وأنها ترفض التفاوض في الوقت الراهن.وقال شانهان "ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟ قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية".