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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب



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تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة رهف ابو عتمة (13 عاماً)من احدى التجمعات البدوية قرب نبطيم بالنقب .


شوهدت الفتاة للمرة الاخيرة صباح اليوم الخميس , طولها 1.60 سم وعيناها بنيتان وعندها ضعف بالنظر.
الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب




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