اسرائيل, تستعد, للتوجهه, لمساعده, جويه, من, الخارج, بمحاوله, للسيطره, على, الحرائق,

اوعز رئيس الحكومه الاسرائيلية بنيامين نتنياهو المسؤولين في وزارة الخارجيه التوجهه وطلب مساعدات خارجيه للسيطره على النيران وذلك بعد مكالمه هاتفيه مع قائد سلطة الاطفاء والانقاذ والمفتش العام للشرطه .





كما عقد وزير الامن الداخلي غلعاد اردان جلسه طارئه لتقييم الاوضاع تقرر بعدها اتخاذ اجرائات واستعدادات جديده الى جانب العمل على نواصة اخماد الحرائق خاصة في منطقتي بيت شيمش وكيبوتس هرئيل حيث تقرر اخلاء موشاف اخر في المنطقه كما تعمل طواقم عديده في منطقة مفو موديعين بعد ان اشتعلت بعض المنازل في المكان.