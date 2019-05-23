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اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة



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قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الخميس لائحة اتهام بحق شاب من الناصرة (31  عاماً) باطلاق نار على جاره وتهديده على خلفية جدال بينهما .


وجاء في البيان أن القضية تعود الى جدال بين جيران في شارع الحرش بالمدينة , خلال الجدال قام شاب بتهديد جاره وعاد بعد قليل برفقة قاصر واطلق النار على جاره محاولاً اصابته وقال له مهددأ "ساطلق النار على رأسك اذا اقتربت".

الشركة باشرت التحقيق على الفور وقامت بملاحقة المتهم الذي اختفى لمدة 8 ايام وتم اعتقاله مختبئأ تحت السرير في منزله .
اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة




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