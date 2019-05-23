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المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



انطلق عصر اليوم الخميس المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال , وذلك في فندق جولدن كراون بمدينة الناصرة بمبادرة رئيس فرع طبريا والجليل والمروج وكيل التأمين محمد خطيب , بحضور المئات من وكلاء التأمين من جميع انحاء البلاد على رأسهم رئيس النقابة ليئور روزنفيلد واعضاء كنيست واخرين.


افتتح المؤتمر بكلمة وكيل التأمين ميخا ادوني رئيس لواء حيفا والشمال حيث شكر بدوره رئيس فرع طبريا والجليل والمروج وكيل التأمين محمد خطيب على مبادرته باستضافة المؤتمر في الناصرة , كما وتطرق لعدة امور مهمة منها توطيد العلاقة بين وكلاء التأمين العرب وشركات التأمين وتوسيع نطاق العمل .

كما وتحدث وكيل التأمين محمد خطيب رئيس فرع طبريا والجليل والمروج , حيث رحب بالحضور وأكد على اهتمام الفرع بمواضيع مهمة تخص وكلاء التأمين بشكل عام والعرب بشكل خاص واهمها قضية التأمين الالزامي(חובה) .

كما وتحدث وكيل التأمين علي طريف عضو لجنة فرع حيفا نيابة عن رئيس الفرع حيث رحب بالحضور وشكر القائمين على المؤتمر .

وفي حديث مع وكيل التأمين محمد خطيب رئيس فرع طبريا والجليل والمروج قال:"يهدف هذا المؤتمر لتقوية العلاقات بين وكلاء التأمين وبين شركات التأمين وبيننا كوكلاء تأمين ونقابة وكلاء التأمين , نطرح خلال هذا المؤتمر اهم مشاكل الوكلاء العرب ابرزها قضية التأمين الالزامي (חובה) , حيث يعاني غالبية الوكلاء العرب من هذه المشكلة وجاء الوقت لحلها , بادرت لعقد هذه المؤتمر من اجل ايصال رسالتنا لوزارة المالية وشركات التأمين والنقابة وأعضاء الكنيست حيث سنستضيف قسم منهم في المؤتمر ".

وأضاف خطيب:"هذه فرصة لاشكر رئيس النقابة السيد ليئور روزنفيلد الذي استجاب على الفور لمبادرتي لعقد هذا المؤتمر , هناك تغيير جذري في قيادة النقابة , رئيس النقابة انتخب بفضل اصوات وكلاء التأمين العرب , لدينا علاقة طيبة ونحن بائتلاف ونتمنى أن هذا الائتلاف يكون لصالح الوكلاء العرب من أجل تحسين الخدمات وتحقيق مطالبنا ".





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