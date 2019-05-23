مصرع, طفلة, تعرضت, للدهس, في, عبلين,

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها جراء حادث دهس مساء اليوم الخميس في بلدة عبلين .

الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي طمرة هرعت للمكان واعلنت وفاة الطفلة بعد فشل محاولات الانعاش .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .