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مصرع طفلة تعرضت للدهس في عبلين



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لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها جراء حادث دهس مساء اليوم الخميس في بلدة عبلين .


الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي طمرة هرعت للمكان واعلنت وفاة الطفلة بعد فشل محاولات الانعاش .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع طفلة تعرضت للدهس في عبلين




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