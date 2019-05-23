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إفطار رمضان السنوي لإتحاد أرباب الصناعة, المصنّعين، رجال ونساء الأعمال العرب



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بأجواء رمضانية احتفالية، أقام إتحاد أرباب الصناعة- لواء الشمال، إفطارا رمضانيا في المبنى الجديد لاتحاد أرباب الصناعة في حيفا، بمشاركة عدد كبير من رجال ونساء الأعمال العرب وكبار المصنعين. وقد شارك الإفطار الرمضاني، والذي أصبح تقليدا سنويا لاتحاد أرباب الصناعة، كل من شراغا بروش؛ رئيس اتحاد أرباب الصناعة في البلاد، هنري تسيمرمان؛ رئيس إدارة اتحاد أرباب الصناعة في لواء الشمال، علاء عالم؛ مدير المجتمع العربي باتحاد أرباب الصناعة، ومندوبين عن منظمات اقتصادية مختلفة 


افتتح اللقاء السيد علاء عالم؛ مدير المجتمع العربي في اتحاد أرباب الصناعة ورحّب بدوره بالمصنعّين ورجال الأعمال، وأثنى على مشاركتهم وتلبية الدعوة، وقد أشار بدوره الى أهمية هذا اللقاء وعن وأهمية عمل الاتحاد كجسم داعم للمصنعّين ورجال الأعمال العرب،السيد شراغا بروش؛ رئيس اتحاد أرباب الصناعة في البلاد هنئ الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقام بعرض حتلنات متعلقة بالصناعة بالبلاد وأشار بدوره الى التحديات التي تواجه المصنعين بالبلاد مثل إيجاد ايدي عاملة مهنية وغيرها. اما السيدة ماري ليبس، مديرة مصنع كهرباء الناصرة ورئيسة اللجنة لدمج المجتمع العربي بالاتحاد فقد تطرقت لأهمية اتحاد المصنعين واللجنة التي تهتم بشؤون المصنعين العرب واحتياجاتهم، بالإضافة الى أهمية العمل بأمان وواجب ارباب العمل بتوفير ذلك.


بعدها توجه الحضور الى مأدبة الافطار وسط لقاءات تعارف متبادلة ما بين المصنعين لتعزيز العلاقات فيما بينهم ومع مدراء ومندوبين من الاتحاد.





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