شاهدوا, اطلالة, السوبر, موديل, السويدية, إلسا, هسك, في, مهرجان, كان, السيننمائي,

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من أجمل اطلالات العارضات العالميات في مهرجان كان السيننمائي هي اطلالة السوبر موديل السويدية إلسا هسك.. لوك اغريقي متكامل وعريق..

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