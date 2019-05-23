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شاهدوا اطلالة السوبر موديل السويدية إلسا هسك في مهرجان كان السيننمائي



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



من أجمل اطلالات العارضات العالميات في مهرجان كان السيننمائي هي اطلالة السوبر موديل السويدية إلسا هسك.. لوك اغريقي متكامل وعريق..





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