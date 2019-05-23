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شامپو پيلينچ ضد القشرة الصعبة



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Vichy توسع مجموعة العناية بالشعر Dercos وتطرح:Micro Peel Anti-Dandruff Scrub Shampoo

شامپو ميكروفيل - شامپو پيلينچ ضد القشرة الصعبة الدهنية الملتصقة بفروة الرأس.

* ينظف الشعر وفروة الرأس تماماً.

* يساعد على تقليل شعور الدهون والحكّة.

* إزالة القشرة الملتصقة بفروة الرأس.

* نتائج ملموسة ابتداء من الأسبوع الأول من استعمال المنتج.

السعر: 60 ش. لـ 200 مل.
شامپو پيلينچ ضد القشرة الصعبة




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