المحامي, آڤي, حيمي:, سأعمل, على, دمج, اكبر, عدد, من, المحامين, العرب, في, المنظومة, القضائية,

تُجرى يوم الثلاثاء الموافق 18.6.2019 الانتخابات لمؤسسات نقابة المحامين في البلاد, ومن بين المتنافسين على رئاسة النقابة ومن أصحاب الحظوظ الكبيرة بالفوز المحامي آڤي حيمي من تل أبيب الذي يشغل منصب رئيس النقابة منذ استقالة الرئيس المنتخب السابق إيفي ناڤيه الذي اضطر على الاستقالة بعد أن ارتكب, حسب الشبهات, مخالفات جنائية يواجه بسببها هذه الأيام محاكمة ليست بالسهلة.وقد أجرت "الصنارة" هذا اللقاء مع المحامي آڤي حيمي."الصنارة": أنت تشغل الآن منصب رئيس نقابة المحامين بعد استقالة الرئيس السابق إيفي ناڤيه الذي قام, حسب الشبهات, بأعمال لا تشرّف النقابة...المحامي آڤي حيمي: اليوم أنا رئيس النقابة لغاية الثامن عشر من حزيران وبعون الله بعد ذلك أيضاً. وبخصوص ما قلته عن إيفي ناڤيه هذا صحيح, فقد فشل على المستوى الشخصي, أما النقابة فهي نقابة قوية وحصينة ومبنية من عشرات الموظفين الجيدين والجديين والمهنيين ومن آلاف المتطوعين من دان في الشمال لغاية إيلات في الجنوب. في الدورة الأخيرة تم إنجاز أمور جيدة كثيرة في النقابة وفي الدورة القادمة سنأخذ الأمور الجيدة ونزيدها توسّعاً وتعظيماً وبكل ما يتعلق بالسلوك الشخصي سنشدد على أن يكون السلوك صحيحاً وأخلاقيا وأدبيا وعادلاً كي لا تمرّ النقابة بهزّة أُخرى."الصنارة": من هو آڤي حيمي؟المحامي حيمي: أنا إبن ستين عاماً وكل من يعرفني يعرف ما هي القيم التي أحملها في الحياة الشخصية وفي المهمات الجماهيرية وفي الأشهر الثلاث الماضية ثّبتت النقابة وأخرجتها من الهزّة التي مررنا بها, قمت بإجراءات في عدد من المواضيع بسرعة وبقوة وهذه هي روح الأمور التي أريد أن أعمل بها في الدورة القادمة."الصنارة": أنت محامٍ جنائي وناجح ولك مكتب محاماة معروف وذو شهرة. ما الذي يدفعك للتنافس على رئاسة النقابة؟المحامي حيمي: منذ صغر سنّي كنت مشاركاً ومتدخلاً بالعمل الجماهيري. كنت في لجنة الصف في المراحل الدراسية المختلفة, وكمحامٍ أنا فعّال ونشيط في نقابة المحامين منذ 8 سنوات, وقد أشغلت منذ سنة 2011 لغالية 2015 منصب رئيس منتدى الجنائيين وفي هذه الدورة منذ 2015 ولغاية الآن أقمت لواء المركز في نقابة المحامين وفي هذا اللواء الكبير الذي يمتد من الخضيرة وحتى چديرا أنجزنا أشياءً كثيرة. كذلك أقمنا بيت المحامي في الرملة, أقمنا 26 لجنة ارتباط, وصلنا الى كل مدينة وبلدة في إسرائيل, قوّينا لجنة الارتباط في الطيبة, أقمنا لجنة ارتباط في كفر قاسم بذلت جهدي في المجتمع العربي وجميع المحامين في لواء المركز يعرفون ما هي قدراتي ونوايايا للعطاء وتوجهي ومبادئي التي تعتمد على مبدأ المساواة والتساوي, أحضرنا محاضرين وقضاة ومثقفين للجان الارتباط, وأيضاً اهتممت أن يكون المحامون الذين يحاضرون في لجان الارتباط, من المجتمع العربي, كي يكونوا نموذجاً ومثالاً للمحامين الشباب والمبتدئين وكي يبيّنوا لهم أنّ في هذه المهنة يمكن التقدّم بشرط أن يكونوا نشيطين وجديين ومواظبين, الجميع متساوون, والمبادئ التي أحملها تقودني الى العمل بمساواة وباستقامة مع الجميع.."الصنارة": ما الذي يمكنك أن تقدّمه في الدورة القادمة للمحامي العربي علماً أنّ الغالبية العظمى من المحامين العرب يعملون فقط في المجتمع العربي..؟المحامي حيمي: حسب معتقداتي ونظرتي ومعرفتي وعلاقتي بالمحامين العربي أعرف أنّ هناك محامين عرباً ذوي جودة عالية جداً بموجب كل مقياس. حلمي هو أن يكون جميع المحامين الرائدين في جميع المجالات أيضاً محامين من المجتمع العربي. فهذا ليس أمراً لا يجب أن يحلم به, بل هو أمر يحدث ويحصل اليوم وأريده أن يحصل أكثر وأكثر. ومن أجل أن يحصل أكثر علينا أن نقتني علماً ومعرفة, والمعرفة لدى المحامي هي قوة, ومن يملك هذه المعرفة وهذه القوة يستطيع تمثيل موكّليه بشكل أفضل. أنا شخصياً أتعهد أمام المحامين العرب أن أدمجهم بمقدّمة منصّة الأعمال في نقابة المحامين, وفي اللجان المهنية القطرية, وفي اللجان المهنية اللوائية, وفي كل المواضيع الاجتماعية وفي كل الفعاليات أمام الكنيست وذلك من أجل أن يعملوا في النقابة بشكل يكون فيه لكل واحد مكان وكي يتم قبول كل واحد بترحيب. وهنا بودي أن أشير الى أنّ المحامين العرب فعّالون ونشيطون في النقابة, والنقابة هي نموذج ممتاز للتعايش وبودي أن أزيد من هذا الوضع, أنا مسرور لكون المحامين العرب الذين صادفتهم في الأشهر الأخيرة في النقابة, نشطين وذوي جودة ووزنهم النوعي كبير, وسنرفع من هذا الأمر اكثر وأكثر, ولأن بيوت المحامين الموجودة بعيدة عن الكثير من البلدات العربية سنزيد الميزانيات كي نجعل النقابة ذات منالية أكثر لكل محامٍ أينما تواجد في أي بلدة."الصنارة": المواطن العربي يشعر أنّ المحاكم الإسرائيلية لا تتعامل معه بإنصاف وأنّ هناك تمييزاً سلبياً ضده. ماذا بإمكان النقابة أن تفعل في هذا السياق؟المحامي حيمي: بودي أن أقول لك إنه يجب مواصلة الكفاح والنضال من أجل أن يكون قضاة عرب أكثر في المحاكم وفي المنظومة القضائية. أتعهد أن أقوم بدمج حقيقي للمحامين العرب وبمحاربة الآراء المسبّقة. إنه لزام علينا أن يصل قضاة عرب ومسجّلو محاكم عرب الى جميع المستويات في المحاكم وبأكبر عدد ممكن, أن يكونوا في المحاكم وفي النيابة العامة وفي الشرطة, وفي كل الأجسام التي تعمل على تطبيق القانون. باعتقادي, هذا يمكّن من التوصّل الى مساواة أكثر والى أقل ما يمكن من المواقف التي لا تمت بصلة للمساواة.."الصنارة": ما تقوله قد يضمن مساواة من حيث الوظائف ولكن ليس من حيث الأحكام التي تصدرها المحاكم؟المحامي حيمي: كلما كان هناك عدد قضاة عرب أكثر يكون أفضل لمواطني الدولة. عندما أسأل نفسي أي صفات يجب أن يتحلّى بها القاضي, أقول إنّ أوّل شيء يجب أن يتحلى به القاضي هو أن يكون عقله مستقيماً وشجاعاً وأن تكون لديه رأفة. وكما أعرف المحامين العرب فإن الكثيرين منهم يتمتعون بهاتين الصفتين وهذه من الصفات الهامة جداً بالنسبة لمن يجلس على كرسي القضاء.."الصنارة": هناك اعتقاد مبني على نتائج محاكمات, أنّ المحامي العربي بعد أن يصبح قاضياً يصبح قاسياً أكثر في أحكامه كي يثبت نفسه؟!المحامي حيمي: لا أوافقك على ما تقوله. وكمثال على ذلك هو القاضي علاء مصاروة قاضي محكمة الصلح في تل ابيب. فهو واحد من القضاة الجيدين الذين قاموا في دولة إسرائيل. لا أوافق على التعميم فمن تجربتي الشخصية أقول إنّ الحقيقة ليست كما تقول."الصنارة": هل القضاة والمحامون وبضمن ذلك نقابة المحامين مندمجون في الدولة ومؤسساتها ولهم تأثير عليها؟المحامي حيمي: أقول لك كالتالي: مؤسّسو الدولة أقاموا الدولة وأرادوها أن تكون دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط ولم يفكّروا لا باليمين ولا باليسار. فكروا بإقامة ثلاث سلطات في الدولة وان يكون التوازن بينها دقيق, وأن تكون المحكمة العليا حامية المواطنين وأن تكون حامية الأقليات وحامية الطبقات الضعيفة. لدي تقدير واحترام كبيرين للمحكمة العليا وسأحافظ على استقلالية المحكمة العليا بجسدي وليس أقل من ذلك."الصنارة": وما رأيك بما يسعى اليه نتنياهو والائتلاف الوشيك لتقويض نفوذ المحكمة العليا, وبالتحديد محكمة العدل العليا, والمقصود ما يسمونه "פסקת ההתגברות"؟المحامي حيمي: إنني أُعارض هذا الأمر بشدّة أعارض كل ما يجري من حديث حول تقويض صلاحيات محكمة العدل العليا, ولكن لغاية الآن لم يتم تقديم اقتراح قانون بهذا الشأن إنه حديث يدور بين السياسيين وأحياناً الأمر يبقى مجرّد حديث ولا يتم تطبيقه. على كل حال, إنني أعارض أي محاولة من هذا النوع وأنا ضد "פסקת ההתגברות" بشكل واضح جداً, وكل مسّ بالمحكمة العليا هو ضربة للديمقراطية وضربة للقيم العالمية وضربة لمواطني الدولة. نقابة المحامين برئاستي سوف تحارب بشكل فعّال بكل قواها من أجل الحفاظ على المحكمة العليا."الصنارة": هل نقابة المحامين مندمجة أو متدخلة بالحياة اليومية للمواطنين أم أنها تتعامل فقط مع المؤسسات الرسمية؟المحامي حيمي: لقد وُلدت في كريات شمونة واحداً من بين سبعة أخوة وأنا أصغرهم, عشنا مع والدينا وجدتنا, تربينا ونشأنا في كريات شمونة في ظروف اقتصادية صعبة, بعد الابتدائية التحقت في مدرسة الريئالي في حيفا في إطار الداخلية العسكرية, واليوم أسكن في روش هعاين وكل آخر أسبوع أصل الى بيتي في كيبوتس سديه نحميا الذي أحنّ اليه لأنني أحافظ على الجذور.."الصنارة": هل ستكون النقابة برئاستك مندمجة بحياة المواطنين؟المحامي حيمي: بودي أن أقصّ عليك أنّ النقابة توزّع في القدس على سبيل المثال, الخبز الخاص بعيد الفصح اليهودي, وفي رمضان توزّع طروداً غذائية لمستوري الحال. ففي نقابة المحامين يوجد قسم اجتماعي وننفذ أعمالاً جدية في هذا المجال. وقبل بضعة أيام كنت في احتفال اختتامي لـ- 60 محامياً عرباً ويهود, الذين أنهوا دورة من ستة أشهر في نجمة داوود الحمراء وأصبحوا مضمدين متطوعين في نجمة داوود الحمراء في ساعات الليل وأصبحو منقذين للحياة. وفي الدورة القادمة تسجل محامون عرب آخرون والذين وصلوا مع أولادهم بهدف تربيتهم على قيم محبة الغير وعلى روح المساعدة والعطاء ولإنقاذ الحياة, وفي هذا السياق, الفعاليات الاجتماعية تهمني جداً."الصنارة": هل تحظى بتأييد من قبل المحامين العرب؟المحامي حيمي: المحامون العرب يعرفونني على الأقل منذ ثلاثين عاماً, يعرفونني ويعرفون قيمي ومبادئي التي أحملها ليس من أجل الحملة الانتخابية بل أحمل قيم المساواة والحب والاحترام والصداقة والتقدير للمحامين العرب وهذا ليس أمراً خارجياً منّي بل هو أمر متجذّر بي عميقاً عميقاً بالقلب وفي العقل وأعتقد أن دولة إسرائيل يجب أن تتعامل بمساواة وبديمقراطية وعن هذه القيم لن أتنازل أبداً."الصنارة": لم أسمعك تذكر نقابة المحامين فرع الناصرة والشمال ولا بيت المحامي في الناصرة!المحامي جيمي: أتمنى أن يكون في كل مكان في الدولة بيتاً للمحامين مثل بيت المحامي في الناصرة. إنني فخور بهذا المبنى الفخم الذي أقاموه هناك, وحيث أنني من الشمال فإنّ منطقة الشمال قريبة من قلبي, وسوف أولي اهتماماً خاصاً وكبيراً للواء الشمال ولواء حيفا ولواء القدس, ولكل مكان فيه سكان عرب ويهود ولكل البلدات والمدن المختلطة ولجميع البلدات. فنقابة المحامين وأنا شخصياً وضعنا نصب أعيننا قيمة المساواة والصداقة وأهمية رفع هيبة مهنة المحامي كي يكون المحامون في جميع المناطق في الدولة فخورين وكي يعتاشوا بكرامة من مهنتهم.