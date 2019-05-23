موجة, حرائق, في, مختلف, انحاء, البلاد,

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تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة رهف ابو عتمة (13 عاماً)من احدى...
اوعز رئيس الحكومه الاسرائيلية بنيامين نتنياهو المسؤولين في وزارة الخارجيه...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الخميس لائحة اتهام بحق شاب من الناصرة (31 ...
انطلق عصر اليوم الخميس المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال ,...
لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها جراء حادث دهس مساء اليوم الخميس في بلدة...
بأجواء رمضانية احتفالية، أقام إتحاد أرباب الصناعة- لواء الشمال، إفطارا رمضانيا...
قام النائب يوسف جبارين صباح اليوم بزيارة رافض الخدمة العسكرية الشاب كمال يامن...
منطقة ارويا كيبوتس هرئيل اكثر من ٢٠ طاقم ٨ طائرات تعمل على اخماد حريق كبير في...
أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...
سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...