موجة, حرائق, في, مختلف, انحاء, البلاد,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاؤ والانقاذ: تشهد مختلف انحاء البلاد موجة حرائق كبيرة، في أعقاب الأجواء الحارة، درجات الحرارة المرتفعة جدا والرطوبة العالية.

وشبّت النيران في مناطق وبلدان عدّة نذكر منها القدس والمنطقة، شفاعمرو، العاد، رهط والجنوب وغيرها. وقد أتت النيران على مساحات من المناطق المفتوحة، على ما يبدو بسبب الأجواء شديدة الحرارة.حيث عملت عشرات الطواقم من الاطفاء والانقاذ والطائرات على اخماد الحرائق. كما أن مختلف الطواقم في انحاء البلاد على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حريق او حدث طارئ.في كل سنة تقضي حرائق الصيف على آلاف الدونمات من الأحراش الطبيعة والغابات، واضافة الى الضرر الذي يلحق بالطبيعة، فإنه في الكثير من الأحيان تحدث أيضاً أضرار بالممتلكات والخطر الحقيقي يهدد حياة الإنسان.*الحرائق في الأماكن المفتوحة**عند اندلاع حريق، يجب العمل فوراً على إخمادها وبالمقابل يجب الاتصال بخدمات الإنقاذ والإطفاء على الرقم 102.*إذا لم يكن باستطاعتكم السيطرة على الحريق، قوموا بإخلاء المنطقة فوراً وحذروا الناس القريبين منها.عند اتصالكم بخدمات الإنقاذ والإطفاء الرقم 102 يجب التبليغ عن المكان الدقيق للحريق، نوع الحريق، حجمه ، طرق الوصول إلى المكان وتوكيل شخص بتوجيه قوات الإطفائية للوصول إليه.*ممنوع إشعال النار في أيام الحر الشديد والرياح.*في حالة أشعلتم نار، يجب العمل بموجب تعليمات السلامة والأمان من الحرائق في أحضان الطبيعة.