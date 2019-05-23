تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 20:40:47 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب |  2019-05-23 19:21:10 اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق |  2019-05-23 20:00:09 من هو الفائز الحقيقي في مسابقة اليوروڤيجن؟؟ |  2019-05-23 19:08:52 اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة |  2019-05-23 19:01:43 المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال في الناصرة |  2019-05-23 18:17:18 مصرع طفلة تعرضت للدهس في عبلين |  2019-05-23 18:09:53 إفطار رمضان السنوي لإتحاد أرباب الصناعة, المصنّعين، رجال ونساء الأعمال العرب |  2019-05-23 15:38:14 رافض الخدمة في الجيش الاسرائيلي كمال زيدان للنائب جبارين : كل يوم بالزنزانة يزيدني قوة |  2019-05-23 14:52:00 لندن تجمد حسابا مصرفيا لابنة شقيقة الأسد |  2019-05-23 14:48:56 تركيا تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران وتوقف استيراد النفط |  2019-05-23 12:47:19 عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان |  2019-05-23 12:40:00 واشنطن بوست: خطة ترامب- كوشنر للسلام تبدو منكوبة |  2019-05-23 12:38:03 خامنئي: لم أكن مقتنعا بالاتفاق النووي وزوال أمريكا وإسرائيل محتوم |  2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رافض الخدمة في الجيش الاسرائيلي كمال زيدان للنائب جبارين : كل يوم بالزنزانة يزيدني قوة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




قام النائب يوسف جبارين صباح اليوم بزيارة رافض الخدمة العسكرية الشاب كمال يامن زيدان الذي يقبع في سجن 6 العسكري في عتليت بسبب موقفه الرافض للخدمة. 
 
وقد تم إعتقال الشاب كمال زيدان لأول مرة في شهر نيسان الماضي وزجّه في السجن العسكري بسبب رفضه للإمتثال لأوامر التجنيد الإجباري المفروضة على كاهل الشباب العرب الدروز منذ عام 1956. ويذكر أن هذه المرة الثالثة التي يتم اعتقال زيدان منذ اعلان رفضه للخدمة العسكرية. 
 
وقد قضى زيدان حتى الآن ما مجموعه 25 يومًا في زنزانة انفرادية كعقاب له على رفضه ارتداء اي زي عسكري حتى داخل المعتقل، كما ويُمنع من التواصل والحديث مع الاهل باستثناء المحامين.
 
وفي حديثه  مع جبارين قال زيدان ان "كل يوم اضافي في الزنزانة يزيدني قوة وصلابة لمواصلة النضال ضد فرض الخدمة العسكرية. انا انتمي لشعبي العربي الفلسطيني وارفض ان اشارك في احتلاله، وكل ايام السجن لن تُزعزع هذا الانتماء."
 
 
ونقل جبارين الى زيدان وقوف شعبه الى جانبه في هذا النضال مؤكدًا ان "صموده وتمسكه بموقفه المبدئي، رغمًا عن الظروف القاسية التي يواجهها داخل السجن، مثير للفخر والاعتزاز." 
 
واضاف جبارين: "قضية كمال هي اكثر من مجرد قضية حق فردي، بل هي قضية حق جماعي لاهلنا العرب الدروز باعفائهم نهائيًا من الخدمة في الجيش الاسرائيلي نحو إبطال قانون التجنيد الإجباري المفروض على كاهل الشباب العرب الدروز.


ويدرس محامو كمال بهذه الايام امكانية تقديم التماس للحصول على اعفاء على خلفية انتمائه للشعب العربي الفلسطيني ورفضه أن يكون جزءًا من احتلال شعبه، وكذلك تقديم التماس آخر حول ظروف الاعتقال القاسية وغير القانونية المفروضة عليه في السجن العسكري.




كلمات متعلقة

رافض, الخدمة, في, الجيش, الاسرائيلي, كمال, زيدان, للنائب, جبارين, :, كل, يوم, بالزنزانة, يزيدني, قوة,

تابعونــا

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب 2019-05-23 | 20:40:47

تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة رهف ابو عتمة (13 عاماً)من احدى...

اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق 2019-05-23 | 19:21:10

اوعز رئيس الحكومه الاسرائيلية بنيامين نتنياهو المسؤولين في وزارة الخارجيه...

اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة 2019-05-23 | 19:08:52

قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الخميس لائحة اتهام بحق شاب من الناصرة (31 ...

المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال في الناصرة المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال في الناصرة 2019-05-23 | 19:01:43

انطلق عصر اليوم الخميس المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال ,...

مصرع طفلة تعرضت للدهس في عبلين مصرع طفلة تعرضت للدهس في عبلين 2019-05-23 | 18:17:18

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها جراء حادث دهس مساء اليوم الخميس في بلدة...

إفطار رمضان السنوي لإتحاد أرباب الصناعة, المصنّعين، رجال ونساء الأعمال العرب إفطار رمضان السنوي لإتحاد أرباب الصناعة, المصنّعين، رجال ونساء الأعمال العرب 2019-05-23 | 18:09:53

بأجواء رمضانية احتفالية، أقام إتحاد أرباب الصناعة- لواء الشمال، إفطارا رمضانيا...

موجة حرائق في مختلف انحاء البلاد موجة حرائق في مختلف انحاء البلاد 2019-05-23 | 15:52:53

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاؤ والانقاذ: تشهد...

منطقة القدس - حريق هائل يهدد منازلا قريبة واستنفار الاطفاء منطقة القدس - حريق هائل يهدد منازلا قريبة واستنفار الاطفاء 2019-05-23 | 15:13:23

منطقة ارويا كيبوتس هرئيل اكثر من ٢٠ طاقم ٨ طائرات تعمل على اخماد حريق كبير في...

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شعب شاب عطا طيون فئران فئر حشرات غرفة عمليات مستشفى الجليل الغربي نهاريا لدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج اقرث مداهمة مصادرة مهجرة دائرة اراضي اسرائيل عناصر حطب معدات استياء عارم تهجير سياسةمشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ مصرع عامل ورشة بناء قرب نتانيا سقط علبيه جسم خالد سويطات ثقيل شارون حلف الطباش حادث عمل شرطة نتانيا شفاييم اسعافاصابة بالغة سائق صالح بسام ابو ناب شاب عربي شرقي القدس طريق أريحا حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة بث مباشر :آرسنال و واتفورداحتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال سخنين بيتار القدس مباراة دوري الدرجة العليا جمهور ستاد الدوحة شرطة قوات كبيرة رجا عاطف زيدان كفر مندا من المرة الاولى 741 الصف العاشر بسيخومتري منع دخول المصلين اقتحام مستوطنين المسجد الاقصى المبارك مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 85 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةاطلاق نار على شابين المكر سيارة مرت عابرة شرطة تحقيق دون اصابات مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com