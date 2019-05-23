منطقة القدس - حريق هائل يهدد منازلا قريبة واستنفار الاطفاء

منطقة ارويا كيبوتس هرئيل اكثر من ٢٠ طاقم ٨ طائرات تعمل على اخماد حريق كبير في منطقة اشواك وبات الحريق يهدد منازل قريبه .

طواقم الاطفاء والتنقاذ تعمل على منع انتشار الحريق واخماده علما ان العديد من الحرائق لا تزال في مناطق مختلفه من القدس وطواقم عديده تم استدعائها من الويه اخرى لأخماد هذا الحرائق