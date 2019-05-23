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دائرة الثقافة الرياضة والشباب تقيم فعاليات رمضانية في مركز محمود درويش الناصرة



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 شارك أبناء المدينة بفعاليات رمضانية التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب في مركز درويش الثقافي على مدار ثلاث ايام متتالية من 15.5-17.5 تخلل البرامج ورشات فنية ثقافية وترفيهية، حكواتي مع الفنان لطفي نويصر، صالح هيبي، ورشة فنوس، فرقة السلام والمديح النبوي. 


خصص في اليوم الثالث لأبناء الشبيبة التي يتطوعون في الدائرة بشكل مباشر طوال ايام السنة. (نادي الطلاب الجامعيين البلدي، مجلس الطلاب البلدي، القادة الشباب، المركز الشبابي ووسام الشبيبة).


بدأت الامسية بفوازير رمضانية، من ثم افطار رمضاني ونهاية البرنامج عرض مسرحية شوشرة. وهذا بدوره يؤكد مدير الدائرة الثقافة الرياضة والشباب السيد خالد بطو على دور وأهمية الشباب في بناء هيكل لمجتمع أفضل، تحت شعار الولد مستقبل البلد.







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