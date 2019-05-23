الناصرة - دوري رمضان في المراكز الدائرة

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شارك أبناء المدينة بفعاليات رمضانية التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب في...
بمناسبة الشهر الفضيل كان للنوادي النسائية التابعة لدائرة الثقافة الرياض والشباب...
احتفلت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة يتكريم د. هاني فرّاج المفتش القطري...
تحت عنوان القصة تجمعنا لتنمي مواهبنا للصف الاول تم تتويج فعاليات قصة" لبلب...
توج المشروع التطوعي الطلابي لمجموعة التهريج الطبي من ثانوية كابول، بإدارة المربي...
نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا ، بالتعاون مع بلدية عكا متمثلة في السيد...
تحت شعار "الحياة في الصحة لا في الوجود" نظمت مدرسة البطوف الإعدادية "سباق الحقل"...
رعت بلدية الناصرة اسبوع الأعمال الطيبة من خلال دائرة الرفاه الاجتماعي فيها...
تزامنا مع يوم الاعمال الخيرية، شاركت المدرسة الثانوية متعددة المجالات في قرية...
اشارت نتائج البجروت الاخيرة التي اوردتها وزارة المعارف هذا الاسبوع الى حصول...