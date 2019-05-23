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الناصرة - نوادي النسائية توزع رزم غذائية وملابس لمستشفى تل هشومير



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بمناسبة الشهر الفضيل كان للنوادي النسائية التابعة لدائرة الثقافة الرياض والشباب – بلدية الناصرة، بمبادرة كانت على مدار أسبوع بتحضير رزم غذائية، ملابس والعاب قسم منها قدمت لأهالي وأطفال مرضى السرطان في مستشفى تل هشومير والقسم الثاني لأهالي الاحياء في الفاخورة بير الأمير الصفافرة والورود ابن سينا حي العمال العرب وكرم الصاحب.





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