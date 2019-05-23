لندن, تجمد, حسابا, مصرفيا, لابنة, شقيقة, الأسد,

كلمات متعلقةلندن, تجمد, حسابا, مصرفيا, لابنة, شقيقة, الأسد,
أعلن مسؤول تركي الأربعاء أنّ بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع مايو الجاري عن استيراد...
أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الخميس، أن...
يرى الكاتب إيشان ثارور في مقال تحليلي بصحيفة واشنطن بوست أن "خطة ترامب- كوشنر...
أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في تصريح لافت، أنه لم يكن على قناعة تامة...
تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين،...
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا...
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا بديل لحل...
ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء...
ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني...