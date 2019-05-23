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ريال مدريد ينتظر خطوة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع القليلة المقبلة مستقبل النجم البرازيلي بالبقاء أو الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.



ويأتي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا كأبرز الأسماء، التي يرصدها رادار "الميرنجي" منذ مدة طويلة، لاسيما وأن البرازيلي لم يُغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام.


وأورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن رئيس ريال مدريد لن يدخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان إلاّ عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.


وأفاد الموقع بأن ريال مدريد، ينتظر من النجم البرازيلي أن يُطلق تصريحاً قويا في الصحافة، ويبدي فيه رغبة واضحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق آخر.


وأضاف أن "الميرنجي" سيفتح فقط في هذه الحالة باب المفاوضات مع فريق العاصمة الباريسية.


ونوه المصدر بأن فلورنتينو بيريز لا يريد الاتصال بباريس سان جيرمان دون أن يقوم نيمار بالخطوة الأولى، وذلك حتى لا يكسر رئيس ريال مدريد علاقته الجيدة مع رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي.


في المقابل، تابع نفس المصدر أن إدارة باريس سان جيرمان لا تعتزم بالمرة التخلي عن نيمار دا سيلفا، وأردف أنه في حالة رحيل النجم البرازيلي، فإن سعر الصفقة لن يكون أقل من 400 مليون يورو.




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