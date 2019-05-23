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تركيا تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران وتوقف استيراد النفط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن مسؤول تركي الأربعاء أنّ بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع مايو الجاري عن استيراد النفط الإيراني التزاماً منها بالعقوبات الأميركية حتى وإن كانت لا توافق عليها.



وعلى هامش زيارة نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم كيران إلى واشنطن، قال مسؤول في الوفد التركي لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم نشر اسمه "بصفتنا حليفاً استراتيجياً" للولايات المتحدة "فإنّنا نحترم العقوبات".


وكانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا إعفاءات من الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران، وذلك لمدة ستة أشهر انقضت في 2 مايو.


وأوضح المسؤول أن تركيا توقّفت اعتباراً منذ ذلك التاريخ عن استيراد النفط الإيراني.


وكانت تركيا أعلنت أنّها ستوقف استيراد النفط من ايران على الرّغم من معارضتها للعقوبات الأميركية التي فرضها ترامب بعد انسحابه بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية والدول الكبرى.




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