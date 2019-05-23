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إليسا توضح حقيقة خضوعها لجراحة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، حقيقة خضوعها لجراحة جديدة في يدها نتيجة المضاعفات التي إصابتها نتيجة تناول الإشعاع الكيماوي لعلاجها من سرطان الثدي.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات، لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة.. بحبكن».


وتفاعل عدد كبير من متابعين إليسا، مع تغريدتها متمنين لها السلامة الدائمة خاصة بعد الفترة العصيبة التي عاشتها.


يُذكر أن إليسا خضعت لعملية جراحية في يدها اليسرى، للتخلص من احتقان المياة الناتج عن العلاج الذي خضعت له، للشفاء من مرض سرطان الثدي.


أول إعلان لإليسا عن اصابتها بمرض سرطان الثدي كان من خلال كليب أغنية «إلى كل اللي بيحبوني»، حيث رصدت من خلاله تفاصيل معرفتها بإصابتها بالمرض، مروراً بمرحلة العلاج، وحتى الشفاء منه، والكليب من إخراج إنجي جمال، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو.


وكانت الفنانة اللبنانية قد طرحت مؤخرً أغنية  «كرهني»، وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، ومن توزيع كميل خوري، وإخراج انجي الجمال، و إنتاج شركة روتانا.




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