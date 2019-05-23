عودة, أكثر, من, 900, لاجئ, إلى, سوريا, من, الأردن, ولبنان,

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الخميس، أن أكثر من 900 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان المركز بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 945 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 405 لاجئين (122 امرأة و207 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 540 شخصاً (162 امرأة و275 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.كما أفاد المركز بأن 384 نازحاً عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وخلال 24 ساعة الماضية، قام الجانب الروسي، بحسب النشرة، بتنفيذ 3 عمليات إنسانية، تم من خلالها توزيع 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.165 طن، على سكان قرية مديرا بريف دمشق وبلدة الطابية بريف دير الزور ومدينة السقيلبية بريف حماه. وبذلك بلغ الوزن العام للمساعدات الإنسانية التي تم توزيعها 6.5 طن.وبحسب المركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار. يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا والعراق (وهو تنظيم محظور في روسيا). وما زالت عمليات “تطهير” الأراضي السورية من المسلحين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية الأساسية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.