فيديو.., شاردة, سقطت, في, المسبح, مع, عشائها!,

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة طريفة حيث تعرضت شابة خلال حفل عشاء في فندق، في إندونيسيا، للسقوط مع طعامها في المسبح وهي في حالة شرود.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أعرب بعض المشاهدين عن أسفهم للموقف الذي تعرضت له الشابة، بينما تناول البعض الآخر الحادثة بأسلوب فكاهي.