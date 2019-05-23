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فيليكس يفضل كريستيانو رونالدو على برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ينتظر بنفيكا البرتغالي عروضًا من عمالقة أوروبا، لضم مهاجمه الشاب، جواو فيليكس، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وفي هذا الصدد، قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الخميس، إن هناك 3 أندية تسعى لضم فيليكس، وهي برشلونة، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس.


ويسعى البارسا والسيتي لإضافة عنصر هجومي شاب، فالأول لا يملك سوى لويس سواريز، الذي تقدم في العمر، إلى جانب صعوبة تقديمه نفس المستوى، على مدار موسم طويل، أما الثاني فيعاني بشدة عندما يصاب أحد مهاجميه، أجويرو أو خيسوس.


لكن الصدمة التي تلقاها برشلونة ومان سيتي، بحسب الموقع، هي أن يوفنتوس يعتبر الأقرب لضم فيليكس "19 عامًا"، خاصةً أن اللاعب عبر من قبل عن حبه لمواطنه، كريستيانو رونالدو، نجم البيانكونيري، ورغبته في اللعب إلى جواره.


ويتضمن عقد فيليكس مع بنفيكا شرطًا جزائيًا، بقيمة (105 ملايين يورو).



وخاض البرتغالي الشاب 42 مباراة بقميص بنفيكا، هذا الموسم، في جميع المسابقات، حيث سجل 19 هدفًا، وصنع 11.




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