نصائح, لقهر, العطش, في, الاجواء, الحارة, برمضان,

وضعت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح لتقليل إحساس الصائمين بالعطش، والتغلب على الطقس الحار خلال نهار شهر رمضان.

وذكرت المنظمة في كتاب أصدرته، أنه في هذه الأيام الحارة من رمضان التي يمتد فيها الصيام لساعات طويلة، من المهم خلال أوقات الظهيرة أن تتواجد في مكان مظلل وجيد التهوية، وأن تتجنب أشعة الشمس.كما طالبت المنظمة الصائمين، بشرب كمية كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور لا تقل عن 10 أكواب لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل خلال ساعات النهار، حيث تزيد معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة.وأوضحت أن الأطعمة الغنية بالمياه مثل الحساء والسلطة الخضراء الغنية بالخضروات الطازجة، مثل الطماطم والخيار، تعوّض الجسم بعضا من السوائل التي يفقدها خلال الصيام، كما أنها غنية بالألياف.ونصحت المنظمة بتجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.كما نصحت بتجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات عقب وجبة الإفطار، حيث تتضمن الحلويات كميات كبيرة من السكر، وبدلا من ذلك يمكن تناول فواكه مثلجة تحتوي على الماء للتحلية مثل البطيخ والشمام، أو الفواكه الموسمية الأخرى الغنية بالماء مثل الخوخ والبرتقال.وأشارت إلى ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المقلية التي تشعرك بالعطش، واستخدام طرق أخرى في الطهو، مثل الطهو على البخار، أو الطهو في الفرن.ونصحت أيضًا بتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وتشعرك بالعطش، مثل النقانق واللحوم المصنعة، والمملحة، ومنتجات الأسماك، والمخللات، والأجبان المالحة، والأنواع المختلفة من المقرمشات الجاهزة والصلصات مثل المايونيز والخردل والكاتشب، ويمكن استخدام أعشاب مختلفة لتحسين نكهة الأطعمة عند طهوها.