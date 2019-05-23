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مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3 يونيو الموافق لـ29 من رمضان.



وقالت دار الإفتاء المصرية على صفحتها في "فيسبوك" إنه سيتم نقل استطلاع هلال الشهر في بث مباشر، وسيشارك فيه مفتي الديار المصرية.




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