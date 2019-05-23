مصر, تتحرى, أول, أيام, عيد, الفطر,

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3 يونيو الموافق لـ29 من رمضان.

وقالت دار الإفتاء المصرية على صفحتها في "فيسبوك" إنه سيتم نقل استطلاع هلال الشهر في بث مباشر، وسيشارك فيه مفتي الديار المصرية.