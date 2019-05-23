تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 20:40:47 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب |  2019-05-23 19:21:10 اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق |  2019-05-23 20:00:09 من هو الفائز الحقيقي في مسابقة اليوروڤيجن؟؟ |  2019-05-23 19:08:52 اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة |  2019-05-23 19:01:43 المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال في الناصرة |  2019-05-23 18:17:18 مصرع طفلة تعرضت للدهس في عبلين |  2019-05-23 18:09:53 إفطار رمضان السنوي لإتحاد أرباب الصناعة, المصنّعين، رجال ونساء الأعمال العرب |  2019-05-23 15:38:14 رافض الخدمة في الجيش الاسرائيلي كمال زيدان للنائب جبارين : كل يوم بالزنزانة يزيدني قوة |  2019-05-23 14:52:00 لندن تجمد حسابا مصرفيا لابنة شقيقة الأسد |  2019-05-23 14:48:56 تركيا تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران وتوقف استيراد النفط |  2019-05-23 12:47:19 عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان |  2019-05-23 12:40:00 واشنطن بوست: خطة ترامب- كوشنر للسلام تبدو منكوبة |  2019-05-23 12:38:03 خامنئي: لم أكن مقتنعا بالاتفاق النووي وزوال أمريكا وإسرائيل محتوم |  2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إلقاء القبض على مارادونا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم منتخب التانغو السابق فور وصوله لمطار العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.



وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الشرطة الأرجنتينية ألقت القبض على مارادونا بسبب شكوى قدمتها زوجته السابقة، روكيو أوخيدا.


وأضافت الصحيفة، أن مارادونا غادر المبنى الذي احتجز فيه رفقة محاميه ماتياس مورلا.


ونشر مارادونا بعد خروجه من الحجز، صورة تجمعه بمحاميه على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، لطمأنة عشاقه بأن احتجازه كان عرضيا وهو حاليا حر طليق.




كلمات متعلقة

إلقاء, القبض, على, مارادونا,

تابعونــا

ميسي يخوض تحديًا جديدًا في نهائي كأس الملك ميسي يخوض تحديًا جديدًا في نهائي كأس الملك 2019-05-23 | 19:17:34

ستكون الفرصة مواتية أمام برشلونة للتتويج بكأس الملك، والظفر بالثنائية المحلية...

ريال مدريد ينتظر خطوة نيمار ريال مدريد ينتظر خطوة نيمار 2019-05-23 | 14:50:05

وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان نيمار...

فيليكس يفضل كريستيانو رونالدو على برشلونة فيليكس يفضل كريستيانو رونالدو على برشلونة 2019-05-23 | 12:43:21

ينتظر بنفيكا البرتغالي عروضًا من عمالقة أوروبا، لضم مهاجمه الشاب، جواو فيليكس،...

ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي 2019-05-23 | 09:37:46

لم يفقد ريال مدريد الإسباني الأمل في إتمام صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس...

الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا 2019-05-23 | 09:35:25

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32...

نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا 2019-05-22 | 23:35:55

ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في...

مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء 2019-05-22 | 20:54:33

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار...

رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة 2019-05-22 | 17:02:31

تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف...

دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ 2019-05-22 | 14:55:38

أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في...

زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية 2019-05-22 | 13:47:16

أعلنت الصحفية الإسبانية سارة كاربونيرو، زوجة الحارس الدولي السابق إيكر كاسياس،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر : روما و ريال مدريدطفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص حريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف مظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام محمد ملحم والد نشأت جودت المشتبه تنفيذ عملية اطلاق نار تل ابيب اعتقال الشرطة جناز كنائس شفاعمرو المسيح قداس احتفال مشاركة واسعة سلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة جثامين ضحايا حادث الطرق تشييع الرامة قرية البقيعة دار نافع العبيد اللد أمنة حرقا في كرم زيتون في المركز اللد اعتقال طليقهاالطيبي اردان الاقصى مواجهة بين الكنيستالحركة الاسلامية المتابعة لجنة انتخابات السبت القادم بيان دستور صيغة اصابة عامل من عرابة مدينة طمرة منطقة صناعية مستشفى حادث عمل مصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة اصابة عامل بناء جدار خشبي ورشة عمل الخضيرة مستشفى شر اسعاف علاج نقله
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com