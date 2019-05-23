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اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب الشاب احمد ضراغمة من باقة الغربية قبل ايام رميا بالرصاص .



وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد اعتقال المشتبه لاستكمال التحقيق معه .


يشار الى ان المرحوم كان يستعد للاحتفال بعيد ميلاد ابنته الا ان رصاصات الغدر والجريمة اغتالته 


وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: سمح للنشر: تحقيق سريع جذري ومهني الذي أجرته الشرطة في مجال مكافحة الجرم الخطير وفك رموز جرائم القتل في المجتمع العربي، إلى جانب التعاون الجدير بالذكر لسكان مدينة باقة الغربية مع الشرطة أدى الى تحقيق تقدم ملموس فيالتحقيق وإلقاء القبض على المشتبه به في جريمة مقتل المرحوم أحمد ضراغمة*.


بعد تقليص أمر حظر النشر، كجزء من تحقيق مركَّز ومهني أجرته وحدة مركزية من الشرطة في قضية مقتل أُردي فيها أحمد ضراغمة يوم 19.5.19 في مدينة باقة الغربية، تم توقيف المشتبه.


*القاء القبض على المشتبه في هذه القضية لهو تحقيق إنجاز آخر في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وينضم إلى 15 قضية قتل نجحت الشرطة بفك رموزها في المجتمع العربي*


التحقيق في هذه القضية، إبتدأ مع تلقي البلاغ يوم19.5.19 بخصوص إطلاق النار على الضحية في باقة الغربية، حيث بعد محاولات للإنعاش ، تم تحديد وفاته. على الفور سارعت العديد من قوات الشرطة ووحدات التحقيق الخاصة بما فيها خبراء تحقيق في مجال التشخيص الجنائي، إلى المكان وبدأوا في جمع البينات والأدلة.


كما ذكرنا أعلاه ، تم تنفيذ العديد من أنشطة الاستجواب والتحقيق في الميدان من أجل الوصول إلى الحقيقة ، *مما أدى الى توقيف المشتبه به بإرتكاب الجريمة في غضون أربعة أيام فقط.* 

*هذا هو المكان المناسب للتأكيد على أنه بفضل تعاون أهالي باقة الغربية ، في جمع البينات والإدلة ساهم بشكل ملموس في نجاح الشرطة في القبض على أحد السكان المحليين في غضون فترة قصيرة للاشتباه به بإرتكاب جريمة القتل* .


سيحال المشتبه ، وفقًا لاحتياجات التحقيق قرب الساعة ال11:30 ، إلى محكمة الصلح في حيفا لطلب تمديد توقيفه على ذمة التحقيق


*من الجدير بالذكر، ان أمر حظر النشر، ما زال ساري المفعول، وفق إحتياجات التحقيق، باستثناء تقليص جزئي لمحتويات هذا البيان. لذلك ، يحظر نشر اسمالمشتبه أو صورته أو أي تفاصيل قد تؤدي إلى كشف هويته*




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