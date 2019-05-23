وفاة, الشاب, توفيق, ياسين, (19, عامًا), من, عرابة, بظروف, تراجيدية,

وتم العثور على جثة الشاب صباح اليوم الخميس واقرار وفاته .

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