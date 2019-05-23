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وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة عرابة  بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية .


وتم العثور على جثة الشاب صباح اليوم الخميس واقرار وفاته .






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