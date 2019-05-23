اصابتان, خطيرتان, بانقلاب, سيارة, على, شارع, 6,

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم الخميس عن اصابة 5 اشخاص.

ووصفت اصابة اثنين من المصابينمن بينهما طفل رضيع عامان بأنها خطيرة وتم نقل المصابين للمستشفى لاستكمال علاجهما هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.وجاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:عملت طاقم إطفاء وإنقاذ من محطة حيفا عل معالجة حادث طرق وقع صباح اليوم الخميس على شارع رقم 70 لاتجاه الجنوب، بين مفرق هعماكيم لاتجاه أنفاق شارع 6.وتبيّن ان الحادث وقع بين شاحنة محمّلة بمادة الكلور وبين سيارة خصوصية.نتيجة للحادث، انقلبت السيارة الخصوصية، حيث عمل رجال الإطفاء على اغلاق فتحات الوقود من السيارة إضافة الى التأكد من عدم تسرّب مواد من الشاحنة.