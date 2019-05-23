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دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل لكرة القدم انه لن يستطيع المشاركة مع المنتخب في المباريتين ضد منتخبي لاتفيا وبولندا، خلال شهر حزيران المقبل، ضمن منافسات تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.


وتوجه دبور لادارة المتتخب وعلل سبب تغيبه عن المباريتين جراء  ارتباطه بتحضيرات لحفل زفافه.


وكانت ادارة منتخب اسرائيل توجهت الى النمسا لاقناع دبور الا انه رفض وعليه من المتوقع ان يتم فرض عقوبة على دبولر وابعاده عن المنتخب حتى اشعار اخر .




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