طرح الممثل ومقدم البرامج المصري ​رامز جلال​، بوستر فيلمه الجديد "​سبع البرمبة​"، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال عيد الفطر وظهر جلال بـ 4 شخصيات مختلفة.

وعلق رامز على البوستر الذي نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "بِسم الله، توكلنا على الله، واللهم صلِ وسلم وبارك علي سيدنا محمد، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، متخافوش يا جماعة، ده فيلم بجد مش مقلب، سبع البرمبة والله المستعان".وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.يذكر أن فيلم "سبع البرمبة" من بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري، من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.