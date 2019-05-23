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ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يفقد ريال مدريد الإسباني الأمل في إتمام صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



ووفقا للبرنامج التليفزيوني الإسباني "إلشيرينجيتو"، فإن المدير العام لنادي ريال مدريد خوسيه آنخيل سانشيز تقابل مؤخرا مع والد مبابي لاستطلاع رأيه في انضمام اللاعب الشاب إلى صفوف الملكي.


وأشار إلى أن إدارة الريال تسعى لإتمام هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن، لتدشين مشروع الفريق الجديد للميرنجي في الصيف المقبل.


وكان مبابي أثار الجدل بتصريحاته فور تسلم جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، ما دفع إدارة النادي الباريسي لإصدار بيان رسمي يؤكد عدم التفريط في نجمه الشاب عقب انتهاء الموسم الحالي.




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