ريال, مدريد, يتحرك, خطوة, جادة, نحو, مبابي,

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ستكون الفرصة مواتية أمام برشلونة للتتويج بكأس الملك، والظفر بالثنائية المحلية...
وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان نيمار...
ينتظر بنفيكا البرتغالي عروضًا من عمالقة أوروبا، لضم مهاجمه الشاب، جواو فيليكس،...
ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم...
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32...
ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في...
قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار...
تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف...
أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في...
أعلنت الصحفية الإسبانية سارة كاربونيرو، زوجة الحارس الدولي السابق إيكر كاسياس،...