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كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان



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أعلنت شركة كوكا-كولا عن أسماء الفائزين الاوائل في فعالية شهر رمضان بوجبة افطار غنية، شهية وفاخرة من اعداد الشيف الذي وصل الى بيوت الفائزين وهم: ايمان قعيق من الطيبة جميل محاجنة من ام الفحم، محمود عبادي من كفر قرع، ضياء طه من كفر قاسم، محمود بقاعي من الجديدة- المكر. وكان من بين الموظفين الذين زاروا بيوت الفائزين: هيا حج يحيى، خالد محاجنة، صالح محاجنة، محمود قشقوش، عمار حسان.  
 
يجب ان نشير إلى أن شركة كوكا كولا في البلاد، والشركة المركزية للمبيعات والتوزيع، أطلقتا للسنة الثانية على التوالي المشروع الرمضاني، في اطارها يقوم موظفو الشركة بإضفاء لحظات طعم الحياة في بيوت المستهلكين وتحضير وجبات الافطار الرمضاني. ترافق هذه الفعالية حملة اعلانية تشدد على الترابط بين كوكا-كولا والمستهلكين وتركز ولأول مرة على موظفي الشركة، جودة المنتجات والتجربة المثيرة لاستهلاك المشروبات.
--
 
كيف نشارك؟
للتفاصيل عن الفعالية وللمشاركة عليكم زيارة موقع كوكا-كولا

https://www.cocacolamoments.co.il ، اختيار الموظف الذي ترغبون برؤيته في بيتكم والاجابة  على اسئلة معلومات عامة عن الماركةـ الشركة والموظفين، ومن يجيب بسرعة وبدقة أكثر قد يكون من بين الرابحين بإفطار رمضاني من تحضير شيف في بيته لـ 20 شخصا.





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