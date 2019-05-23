تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 20:40:47 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب |  2019-05-23 19:21:10 اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق |  2019-05-23 20:00:09 من هو الفائز الحقيقي في مسابقة اليوروڤيجن؟؟ |  2019-05-23 19:08:52 اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة |  2019-05-23 19:01:43 المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال في الناصرة |  2019-05-23 18:17:18 مصرع طفلة تعرضت للدهس في عبلين |  2019-05-23 18:09:53 إفطار رمضان السنوي لإتحاد أرباب الصناعة, المصنّعين، رجال ونساء الأعمال العرب |  2019-05-23 15:38:14 رافض الخدمة في الجيش الاسرائيلي كمال زيدان للنائب جبارين : كل يوم بالزنزانة يزيدني قوة |  2019-05-23 14:52:00 لندن تجمد حسابا مصرفيا لابنة شقيقة الأسد |  2019-05-23 14:48:56 تركيا تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران وتوقف استيراد النفط |  2019-05-23 12:47:19 عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان |  2019-05-23 12:40:00 واشنطن بوست: خطة ترامب- كوشنر للسلام تبدو منكوبة |  2019-05-23 12:38:03 خامنئي: لم أكن مقتنعا بالاتفاق النووي وزوال أمريكا وإسرائيل محتوم |  2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال



  |     |   اضافة تعليق



 أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة كمحطة أولى لـ"صفقة القرن".



وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلا بموقف الرئيس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص، و"نثمن عاليا هذا الإجماع الفلسطيني بالانتصار لحقوقنا الوطنية المشروعة".


وأعرب عريقات عن شكره العميق لموقف الإجماع الدولي في مجلس الأمن، الذي عارض مواقف الإدارة الأميركية تجاه محاولات إسقاط حل الدولتين على حدود 1967، وقضايا القدس، واللاجئين، والاستيطان، والحدود.


وشدد عريقات على أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحدا للحديث باسمها، و"لا نريد أن نزايد على أحد أو ننتقص من مصالح أحد، ولكن وعلى ضوء قرارات الإدارة الأميركية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال".




كلمات متعلقة

عريقات:, قررنا, عدم, المشاركة, في, "مؤتمر, المنامة", بأي, شكل, من, الأشكال,

تابعونــا

لندن تجمد حسابا مصرفيا لابنة شقيقة الأسد لندن تجمد حسابا مصرفيا لابنة شقيقة الأسد 2019-05-23 | 14:52:00

أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أن سلطات المملكة المتحدة جمدت الحساب المصرفي لأنيسة...

تركيا تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران وتوقف استيراد النفط تركيا تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران وتوقف استيراد النفط 2019-05-23 | 14:48:56

أعلن مسؤول تركي الأربعاء أنّ بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع مايو الجاري عن استيراد...

عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان 2019-05-23 | 12:47:19

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الخميس، أن...

واشنطن بوست: خطة ترامب- كوشنر للسلام تبدو منكوبة واشنطن بوست: خطة ترامب- كوشنر للسلام تبدو منكوبة 2019-05-23 | 12:40:00

يرى الكاتب إيشان ثارور في مقال تحليلي بصحيفة واشنطن بوست أن "خطة ترامب- كوشنر...

خامنئي: لم أكن مقتنعا بالاتفاق النووي وزوال أمريكا وإسرائيل محتوم خامنئي: لم أكن مقتنعا بالاتفاق النووي وزوال أمريكا وإسرائيل محتوم 2019-05-23 | 12:38:03

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في تصريح لافت، أنه لم يكن على قناعة تامة...

الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد 2019-05-23 | 09:36:32

تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...

بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين 2019-05-23 | 09:31:53

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا...

روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2019-05-23 | 06:20:32

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا بديل لحل...

قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران قائد بالحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران 2019-05-22 | 23:29:27

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء...

غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ 2019-05-22 | 19:29:46

ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شرطة تحول الناصرة ثكنة عسكرية مظاهرة بيج فاشن خيالة وحدات يسام مواجهات اعتقالات حراك شبابيرئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال ادارة فريق ابناء اللد تشجيع الجمهور تحقيق الارتقاء الى مصاف الدرجة العليا معتمرو قرية طرعان عمرة صور سلام تحياتهم صورعلي تحرير بشناق عرابة مدينة توأم بنات بعد 17 عاما . رزقا عملية زراعة ثالثةازدحامات مرورية خانقة على الشوارع الموصلة الى جبل الشيخرجا عاطف زيدان كفر مندا من المرة الاولى 741 الصف العاشر بسيخومتري ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة اصطدام سيارة حصان قرب صفورية 4 اصابات حادث طرق مروع شاب مستشفى شارع الناصرة 79 حزب الوفاء الاصلاح الناصرة مؤتمر صحفي انطلاقة العمل الاعلان عربي جديد الساحة السياسية اضاءة مصابيح السيارات خلال ساعات النهار طيلة فصل الشتاء احتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال رصاصة طائشة فتى تستقر اصابة ساق ام لفحم زيارة عائلية ماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com