قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا أفضل للفلسطينيين.

وكشف بومبيو إلى أن خطة ترامب للسلام تقدم فرصة لمستقبل أفضل للفلسطينيين، "رغم أنه لا يمكن التعهد بتحقيقه بصورة مؤكدة".وجاءت تصريحات بومبيو خلال مشاركته في احتفال للسفارة الإسرائيلية في واشنطن.وتطرق بومبيو في حديثه إلى العلاقة مع دولة الاحتلال قائلاً:" أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانبها". مؤكداً أنه سيعمل على القضاء على ما أسماه بـ "اللاسامية" التي قال بأنها "عادت ورفعت رأسها مجددا في أوروبا".تأتي أقوال بومبيو حول إيران بالموازاة التحضير للورشة الاقتصادية في البحرين 25 الشهر القادم، والتي اعتبرتها جهات فلسطينية بأنها أولى مراحل تنفيذ صفقة القرن.