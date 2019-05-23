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الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 12 درجة مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الجمعة: تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على فلسطين لتصل ذروتها في ساعات نهار اليوم حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 14 درجة مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.


السبت: الموجه الحارة متوقع ان تقل حدتها في ساعات نهار اليوم مع استمرار الاجواء الحارة الى شديدة الحرارة حيث يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 7 درجة مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:


1-    التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.


2-    خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.




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