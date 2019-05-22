انقلاب, سيارة, على, الشارع, الرئيسي, في, سخنين,

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص بجراح طفيفة نقل على اثرها الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق وتبين ان الحديث يدور عن انقلاب سيارة خصوصية لاسباب غير معروفة .