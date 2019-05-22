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انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص بجراح طفيفة نقل على اثرها الى المستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق وتبين ان الحديث يدور عن انقلاب سيارة خصوصية لاسباب غير معروفة .




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