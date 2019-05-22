نجم, يوفنتوس, يزيد, التكهنات, حول, التعاقد, مع, جوارديولا,

ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في وسائل الإعلام الإيطالية، في الآونة الأخيرة.

وعلى وقع الأنباء التي ربطت الإسباني بيب جوارديولا بالسيدة العجوز، دخل البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس، على الخط وأبدى رأيه بشأن الشائعات غير المؤكدة التي تناولت اقتراب مدرب مان سيتي من الانتقال إلى تورينو في الموسم المقبل.وزاد كوستا من التكهنات بشأن التعاقد مع المدرب الإسباني، إذ أبدى إعجابه بأحد التعليقات لديه على حسابه الشخصي في شبكة "إنستجرام"، حين سُئل: "هل ستكون سعيدًا بأن يكون جوارديولا مدربك الجديد؟".وكانت تقارير إيطالية قد أشارت بالأمس إلى أن بيب جوارديولا أنهى اتفاقه مع السيدة العجوز لمدة 4 سنوات بدءًا من الموسم المقبل.يذكر أن يوفنتوس أعلن انفصاله رسميًا عن مدربه ماسيمليانو أليجري، الأسبوع الماضي، دون الكشف عن بديله في الموسم المقبل.وربطت العديد من التقارير جوارديولا بتولي القيادة الفنية ليوفنتوس، إلى جانب أسماء أخرى مثل الإيطاليين أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري والبرتغالي جوزيه مورينيو.