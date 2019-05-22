تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في وسائل الإعلام الإيطالية، في الآونة الأخيرة.

وعلى وقع الأنباء التي ربطت الإسباني بيب جوارديولا بالسيدة العجوز، دخل البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس، على الخط وأبدى رأيه بشأن الشائعات غير المؤكدة التي تناولت اقتراب مدرب مان سيتي من الانتقال إلى تورينو في الموسم المقبل.
وزاد كوستا من التكهنات بشأن التعاقد مع المدرب الإسباني، إذ أبدى إعجابه بأحد التعليقات لديه على حسابه الشخصي في شبكة "إنستجرام"، حين سُئل: "هل ستكون سعيدًا بأن يكون جوارديولا مدربك الجديد؟".
وكانت تقارير إيطالية قد أشارت بالأمس إلى أن بيب جوارديولا أنهى اتفاقه مع السيدة العجوز لمدة 4 سنوات بدءًا من الموسم المقبل.
يذكر أن يوفنتوس أعلن انفصاله رسميًا عن مدربه ماسيمليانو أليجري، الأسبوع الماضي، دون الكشف عن بديله في الموسم المقبل.
وربطت العديد من التقارير جوارديولا بتولي القيادة الفنية ليوفنتوس، إلى جانب أسماء أخرى مثل الإيطاليين أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري والبرتغالي جوزيه مورينيو.
نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا




كلمات متعلقة

نجم, يوفنتوس, يزيد, التكهنات, حول, التعاقد, مع, جوارديولا,

تابعونــا

ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي 2019-05-23 | 09:37:46

لم يفقد ريال مدريد الإسباني الأمل في إتمام صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس...

الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا 2019-05-23 | 09:35:25

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32...

مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء 2019-05-22 | 20:54:33

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار...

رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة 2019-05-22 | 17:02:31

تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف...

دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ 2019-05-22 | 14:55:38

أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في...

زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية 2019-05-22 | 13:47:16

أعلنت الصحفية الإسبانية سارة كاربونيرو، زوجة الحارس الدولي السابق إيكر كاسياس،...

دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب 2019-05-22 | 13:30:34

يتجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، للموافقة على بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا،...

تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة 2019-05-22 | 11:36:42

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة نبأ يفيد بتبرع نجم فريق...

جاريث بيل يربك خطط زيدان في الموسم الجديد جاريث بيل يربك خطط زيدان في الموسم الجديد 2019-05-22 | 10:41:43

يبدو أن النجم الويلزي جاريث بيل، غير مستعد لمغادرة نادي ريال مدريد في الصيف...

سبارتاك موسكو يتكفل بمصاريف تركيب طرف صناعي لفتى عراقي سبارتاك موسكو يتكفل بمصاريف تركيب طرف صناعي لفتى عراقي 2019-05-22 | 08:42:00

كشفت وكالة نوفوستي للأنباء أن المؤسسة الخيرية لنادي سبارتاك موسكو، ستتكفل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع اصابة شاب اخر اصابة متوسطة حادث طرق مروع شارع 6 الجنوب كريات جت الجلمة جنين اغلاق معبر الجيش عالقون طلاب الجامعة الامريكية لليوم الثاني التوالي تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين الناصرة مدرسة القفزة جراسهوبرز مؤنس دبور حفل تكريم ام واسف مفرق واصف الناصرة يافة اطلاق نار اصابة شاب اسعاف مستشفى شرطةالرملة ماء ساخن حروق التسبب ابنتها قاصر القسم العلوي جسمها طفلان يقودان تراكتورون على شارع رئيسي سريع شوكت قرب بئر السبعتقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم عاصفة ثلجية امطار رياح استعدادات مكثفة البلاد القدس شوارع مباراة منتخب ايطاليا اسرائيل الاف المشجعين العرب شاهدوا لقاء مباراة القاء ملقي الحجارة السجن 3 سنوات الكنيست تصادق على مشروع قانونتكريم اطباء عرابة الناجحون عائلاتهم مجلس محلي قرية احتفال نجاح طب عام اسنان غش خداع انتحال شخصية محامي المحكمة اتهام رجل الجديدة المكر لائحة ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق طالبان سرقة امتحان الرياضيات احدى مدارس الطيبة اعتقال اقتحام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com