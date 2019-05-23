اطلاق, نار, على, فرع, بنك, في, سخنين,

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في واجهة البنك والصراف الالي خارج البنك , ولم يبلغ عن اصابات بشرية .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق ولم يعرف حتى الان اذا كان اطلاق النار على البنك او على البناية الموجود فيها .