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كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎



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قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن عودة، عايدة توما-سليمان، عوفر كسيف ويوسف جبارين يوم الأربعاء بزيارة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيّة بحضور وزير المالية الفلسطيني د. شكري بشارة. وقام الوفد بتهنئة رئيس الوزراء على تولّيه منصبه، كما تطرّق بإسهاب لتحديات المرحلة الراهنة والمقبلة على القضيّة الفلسطينيّة والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.


هذا وقدّم رئيس الوزراء اشتية شرحًا مستفيضًا حول آخر التطورات والمؤامرات التي تُحاك لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن الأمريكية، مرورًا بمؤتمر البحرين الذي دعت اليه الولايات المتحدة الأمريكية ونهايةً  حول سياسات اسرائيل الاحتلاليّة تجاه الشعب الفلسطيني من خلال التضييقات وتطبيق المؤامرات على أرض الواقع.

ومن جهته أكّد وفد الجبهة على رفضه لأي مبادرة سياسيّة لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، وتطرق الوفد بشكل خاص لصفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، تصفية قضية اللاجئين وإلغاء ما تبقى من هامش ديمقراطي داخل اسرائيل.

هذا وقدّم وفد الجبهة تصوّره عن تشكيل حكومة نتنياهو القادمة التي ستكون الأكثر يمينية وعنصرية في تاريخ دولة اسرائيل، معربين عن قلقهم من مخطط الحكومة لضم مناطق C تحت سلطة الاحتلال.
كما وأكّد الوفد على ضرورة إنهاء الإنقسام الفلسطيني وتوحيد الصف في ظل تحديات المرحلة القادمة.




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