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مصادرة ملايين البالونات التي كانت في طريقها لغزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت سلطة المعابر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة ملايين البالونات الملونة بألوان العلم الفلسطيني، وهي في ظريقها إلى قطاع غزة.


ونقلت القناة 2 العبرية، عن سلطة المعابر، أن البالونات تنقل إلى قطاع غزة بهدف استخدامها كبالونات مشتعلة، وإطلاقها باتجاه المستوطنات في محيط القطاع.

وتشهد حدود قطاع غزة، هدوءا نسبيا بعد جولة من التصعيد، تدخلت على إثرها أطراف عربية ودولية ساهمت في إعادة الهدوء مقابل تنفيذ إسرائيل لبنود تفاهمات سابقة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
مصادرة ملايين البالونات التي كانت في طريقها لغزة




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