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مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار "رعب" إدارة باريس سان جيرمان، عندما صرح قبل يومين بأنه قد يغادر إلى وجهة أخرى، ما دفع النادي لإصدار بيان، أكد خلاله بقاء اللاعب معه في الموسم المقبل.

وقال مبابي في تصريحاته تلك: "ربما حانت لحظة الاضطلاع بمسؤوليات أكبر، ربما يكون ذلك مع باريس الذي يسعدني وجودي معه، وربما في مكان آخر مع مشروع جديد".
وأوضح بعض المقربين من مبابي، في تصريحات للصحافة الفرنسية، أن مغادرة اللاعب الشاب لأسوار باريس سان جيرمان، ستكون في غاية الصعوبة، مهما كانت العروض المقدمة له، حتى لو وصلت قيمتها المالية إلى 300 مليون يورو.
"إشارة تنبيه"
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تصريحات مبابي، فسرت على إنها إشارة تنبيه منه لباريس سان جيرمان، بأحقيته في أن يحظى باهتمام أكبر، بعد أن استحوذ زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا على جل اهتمام الإدارة، بالإضافة إلى حصوله على مزايا أخرى.
كما فسرت تصريحاته في الوقت الحالي أيضا، بأنها محاولة منه لتحسين شروط تعاقده، لكن المقربين من مبابي أكدوا أن الأخير، لا ينوي الاجتماع قريبا بإدارة النادي، لمناقشة هذا الموضوع.
وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن قصد مبابي الأساسي هو لفت نظر إدارة النادي الفرنسي، إلى رغبته في أن يحصل على تقدير معنوي أكبر، وليس مادي، وأن يصعد درجة أخرى في سلم المسؤولية، ويحظى باهتمام أكبر داخل غرفة الملابس.
وألمحت "ماركا" إلى أن مبابي يشعر بأن بعض اللاعبين، داخل غرفة الملابس في باريس سان جيرمان، مثل إدينسون كافاني وأنخيل دي ماريا، يتمتعون بثقل أكبر.
وأوضحت أن مبابي لا يتطلع إلى المساواة مع نيمار، ولكنه يرى نفسه أهلا لأن يكون الرجل الثاني في الفريق، بعد اللاعب البرازيلي.
مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء




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