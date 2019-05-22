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اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل



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وصل الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا 6 طالبات اثر اصابتهن بالجفاف خلال رحلة مدرسة في منطقة الجليل عصر اليوم الاربعاء .


وافادت مصادر طبية ان الطالبات أصبن بالجفاف مما ادى الى الام في الرأس , يشار الى أن الطالبات بسنوات ال15 عاماً .
اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل




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