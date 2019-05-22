اصابة, 6, طالبات, بالجفاف, خلال, رحلة, في, الجليل,

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا 6 طالبات اثر اصابتهن بالجفاف خلال رحلة مدرسة في منطقة الجليل عصر اليوم الاربعاء .

وافادت مصادر طبية ان الطالبات أصبن بالجفاف مما ادى الى الام في الرأس , يشار الى أن الطالبات بسنوات ال15 عاماً .