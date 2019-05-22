موظفو, كوكا, كولا, وموظفو, الشركة, المركزية, للمبيعات, والتوزيع, في, المجتمع, العربي, مستمرون, بالمشروع, الرمضاني, للسنة, الثانية,

تستمر شركة كوكا –كولا اسرائيل والشركة المركزية للمبيعات وللتوزيع بالمشروع الرمضاني للسنة الثانية على التوالي، وفي اطاره يقوم الموظفون بإضفاء لحظات طعم الحياة في بيوت المستهلكين وتحضير وجبات الإفطار الرمضانية لهم. ترافق الخطوة حملة إعلانية تشدد على الترابط بين كوكا كولا والمستهلكين وتضع في مركزها موظفي الشركة، جودة المنتجات وتجربة المشروب المثيرة. في إطار الخطوة، أقيم موقع خاص للفعالية، يستطيع المستهلكون من خلاله التعرف على موظفي شركة كوكا كولا وموظفي الشركة المركزية للمبيعات والتوزيع من خلال الإجابة على أسئلة والفوز بزيارة أحد الموظفين بمرافقة شيف من أجل تحضير وجبة إفطار رمضانية عائلية. بالإضافة إلى ذلك، ستقيم كوكا -كولا فعالية مثيرة في ضمن فعاليات رمضان ماركت الذي يقام في مدينة الطيبة، وللسنة الثالثة على التوالي تأخذ كوكا كولا دورا في مبادرة البلدية لإحياء سوق المدينة. سلام شرقية، مدير تسويق القطاعات في كوكا كولا قال: "نحن في كوكا كولا في غاية السعادة بالاستمرار في التقاليد الرمضانية وان نمنح للمستهلكين تجربة طعم الحياة أيضا على مائدة الإفطار. في ضوء النجاح الذي حققته الفعالية في السنة الماضية والاستجابة غير المسبوقة من قبل مستهلكينا، قررنا الاستمرار أيضا هذا العام وأن نقدم وبمساعدة العاملين والموظفين لحظات طعم الحياة، لكن هذا العام تكون كبيرة أكثر وفي هذه الفرصة نقدم التهاني بمناسبة حلول الشهر الكريم، وكل عام والجميع بخير.. رمضان كريم". تجدر الإشارة إلى أنه ترافق الخطوة حملة إعلانية واسعة النطاق، تشمل: اللافتات، فعالية في الديجيتال، بالإضافة الى فيلم دعائي في المواقع الرائدة ومواقع التواصل الاجتماعي. للمشاركة في الفعالية بالإمكان الدخول الى الموقع https://www.cocacolamoments.co.il/