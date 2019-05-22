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أسبوع الممرضة في المركز الطبي باده - بوريا



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أحيا المركز الطبي باده - بوريا طول الأسبوع الماضي بين 12 و 17 أيار/ مايو “أسبوع الممرضة” 

وشمل الأسبوع نشاطات متنوّعة بدءًا من معرض لمعروضات “شخص الممرضة بنظري”، والذي شمل أعمالًا ومشاريع أنتجها الطاقم في الأقسام المختلفة، مرورًا بأمسية احتفائية عرضنا فيها أشرطة فيديو أنتجتها وأخرجتها الطواقم، وحتى وجبة عشاء فاخرة أعدها الممرضات، والمزيد.




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