سفير, اسبانيا, في, اسرائيل, يقوم, بزيارة, عمل, إلى, حيفا‎,

قام اليوم الاربعاء سفير اسبانيا لدى دولة إسرائيل منويل غوميس-اثيبو، يرافقه وديع أبونصار، قنصل اسبانيا الفخري، وريكاردو انينو، المستشار في السفارة الاسبانية في تل ابيب، بزيارة عمل إلى حيفا، بدأت بزيارة رئيسة البلدية عينات كاليش-روتم في دار البلدية، بحضور نائب رئيسة البلدية نحشون تسوك وسكرتيرة البلدية براخا سيلع، حيث تم بحث عدة افكار للتعاون بين حيفا ومدن اسبانية، إضافة الى تعاون بين مؤسسات في حيفا ومؤسسات اسبانية في مجالات مختلفة. بعد ذلك، توجه السفير ومرافقاه إلى معهد "التخنيون" حيث التقوا مع رئيس المعهد، البروفيسور بيرتس لافي، ونائبه، البروفيسور بوعاز غولاني، وناقشوا بعض الافكار من اجل خلق تعاون بين "التخنيون" ومعاهد شبيهة في اسبانيا، اضافة إلى افكار لتبادل الزيارات والخبرات. من ثم، التقى السفير ومرافقاه عدد من طلبة "التخنيون" حيث استمعوا إلى التحديات التي تواجههم وإلى افكارهم وخططهم المستقبلية. واختتم السفير زيارته إلى حيفا بزيارة إلى مركز "عدالة" الحقوقي حيث التقى ومرافقاه بمديرة المركز رينا روزنبرغ ونائبتها سوسن زهر والمحامية سهير أسعد واستمع منهم عن شرح لما يقوم به المركز من مرافعات دفاعا عن حقوق الفلسطينيين سواء في اسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الحقوقية في إسرائيل.