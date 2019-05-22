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غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتة إلى أن رفض الأطراف الفلسطينية المشاركة في مؤتمر البحرين سيمثل خطأ من قبلهم.  وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول قضية الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء: "عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين سيكون خطأ بالنسبة لهم، لكن ذلك خيارهم".  وأضاف غرينبلات: "يجب وقف الادعاء بأن القرارات الأممية الموجودة حاليا تحل هذا الصراع".
غرينبلات: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ




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