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أنوار حسيني تتحدث عن تجربتها في مستشفى الناصرة الانجليزي: " الأمان والإنسانية هم ما بحثت عنهم خلال ولاداتي"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مستشفى الناصرة الانجليزي:"استقبل الإنجليزي للحمل والولادة السيدة أنوار حسيني خلال حملها، لتبقى تحت المراقبة والمتابعة، وذلك بسبب تجاربها خلال فترات حملها السابقة. إذ كانت تحمل بأبنائها، وتلد في أسابيع مبكرة ويبقى أطفالها في وحدّة الخدّج لمدة أشهر طويلة وبعدها يتوفّون بسبب جين وراثي يتواجد بين الزوجان اذ كانت تربطهم صلة عائلية.


عن تجربتها في الانجليزي للحمل والولادة قالت السيدة أنوار الحسيني: " بعد ثلاث ولادات قبل الموعد ووفاة الأطفال، حملت للمرة الرابعة. في الحمل الرابع وغير المتوقع، حملت بطفلة وأجريت كافة فحوصات الحمل اللازمة والمكثفة بسبب تاريخي الصحي في الولادات السابقة. وأيضًا تواجدت في مستشفى الناصرة الانجليزي تحت المراقبة والمتابعة حتى ولدت ابنتي لور في موعدها بصحة كاملة ".

وعن اختيارها للإنجليزي للحمل والولادة رغم ظروفها السابقة الصعبة، شاركتنا: " اختياري المتجدد للإنجليزي للحمل والولادة هو شعوري بالأمان، التعامل الانساني والرائع من كل أفراد الطاقم والتي لا أجدها بأي مكان آخر، مرافقتهم لي، دعمهم ومهنيّتهم، لهذا السبب أردت أن أتواجد في مكان آمن ومهني، فليس صدفة حصلتم على امتياز وحدة الخدّج."

د. يوسف نجم، مدير وحدة الخدّج الاولى في البلاد، يقول بأنهم كأطباء في وحدة الخدج "يعملون جاهدين على تطور الطفل الجسدي السليم رغم ولادته المبكرة، بالإضافة لدعم وتوجيه العائلة من جميع النواحي، النفسية والاجتماعية. وفي حالة السيدة أنوار، سبب وفاة الاطفال المبكرة كانت بسبب مرض وراثي لا يتوفر له علاج حتى يومنا هذا ولكن يمكن الكشف اذا كان الجنين مصاب بهذا المرض قبل الولادة".

د. جيمي جدعون مدير الإنجليزي للحمل والولادة يهنئ العائلة السعيدة بولادة طفلتهما لور، ويشاركنا بأن قسم النساء والولادة في جاهزية تامة لمعالجة كل أنواع الحمل في خطر ومرافقتهم حتى ولادة آمنة للوالدة وطفلها، إذ يتواجد في القسم كافة الاجهزة الطبية اللازمة والاكثر تطورًا للتشخيص ما قبل الولادة.

إدارة وطواقم مستشفى الناصرة الإنجليزي يهنّؤون العائلة بالسلامة وبالمولودة الجديدة. جعلها الله من أبناء السعادة. 




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