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رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف ماسيمليانو أليجري، في قيادة السيدة العجوز بدءًا من الموسم الجديد.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ الجميع ينتظر بشغف معرفة المدرب الجديد، بما فيهم كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، الذي يتمنى التعاقد مع مدرب يلبي أهدافه في إيطاليا.
وبالتأكيد لن يتدخل رونالدو لاختيار المدرب الجديد ليوفنتوس، بحسب "كالتشيو ميركاتو"، لكن ليس من السهل اختيار مدرب أيضًا لا يرحب به.
ووفقًا للتقارير، فإنَّ رونالدو كان سعيدًا مع أليجري، والآن أصبح يتمنى مدرب متمرس في دوري الأبطال.
وسيكون كارلو أنشيلوتي المرشح المفضل لرونالدو على مقاعد البدلاء؛ حيث توج معه بدوري الأبطال عام 2014 بقميص ريال مدريد، وهي البطولة التي ظلت مستعصية على الميرينجي، حتى جاء أنشيلوتي.
ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" فإنه من المستحيل على نابولي السماح لأنشيلوتي بالرحيل.
اسم شائع آخر هو زين الدين زيدان، الذي عاد إلى ريال مدريد في مارس/أذار الماضي، لكن وبكل تأكيد من المستحيل رحيله عن مدريد على الأقل في الموسم المقبل، في ظل رغبة الميرينجي في استعادة البطولات، وبناء فريق قادر على السيطرة محليًا وأوروبيًا.
وخلص الموقع إلى أنه من المرجح أن يكون الحل، هو اللجوء للمدرب الإيطالي، مع تفضيل ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي حاليًا، على سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو.
رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة




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