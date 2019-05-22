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ماندلبليت يمهل نتنياهو 3 اشهر اخرى لعقد جلسة الاستماع الى طعونه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ابلغ المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت وكيل دفاع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بان جلسة المسائلة لموكله بشان ملفات الفساد المنسوبة اليه ستعقد في الثاني والثالث من شهر واكتوبر تشرين اول المقبل .  وجاء في رسالة بعث بها ميندلبليت الى وكيل الدفاع عميت حداد انه اذا ما اقتضت الضرورة فسيتم تحديد جلسة أخرى في الأسبوع الذي يلي ذلك التاريخ.  يشار الى ان المستشار القانوني ارجأ بذلك بثلاثة اشهر عقد جلسة المسائلة التي كانت مقررة في مطلع شهر يوليو تموز القادم .  وقالت النائبة العمالية شيلي يحيموفيتش إن ميندلبليت منح نتانياهو مهلة تناسبية. وأضافت مع ذلك ان الأخير سيستغل الارجاء لضمان عدم عقد جلسة المسائلة كليا بحيث يفلت من سطوة القانون بعد ان يدمر دعائم الديمقراطية.
ماندلبليت يمهل نتنياهو 3 اشهر اخرى لعقد جلسة الاستماع الى طعونه




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